PH batal hasrat kemuka petisyen tiga DUN di Selangor

SHAH ALAM: Pakatan Harapan (PH) Selangor tidak meneruskan petisyen terhadap keputusan pilihan raya negeri (PRN) di Dewan Undangan Negeri (DUN) Taman Medan, Sungai Kandis dan Dengkil.

Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan Mahkamah Tinggi Shah Alam cuma menerima satu petisyen pilihan raya untuk membatalkan keputusan Pilihan Raya Negeri (PRN) Selangor bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) Gombak Setia.

Dalam pada itu, Amirudin yang juga Menteri Besar Selangor menjelaskan petisyen dibuat terhadap DUN Gombak Setia dilakukan oleh Barisan Nasional (BN), namun tidak dimaklumkan asas tindakan tersebut. Petisyen yang dikatakan melibatkan empat DUN itu dirancang ekoran kemenangan yang diperoleh di kawasan berkenaan adalah rendah dan DUN tersebut adalah Sungai Kandis dengan majoriti 167 undi, Taman Medan (30), Gombak Setia (58) dan Dengkil sebanyak 407 undi majoriti. headtopics.com

Sementara di Sungai Kandis, bekas Anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN), Mohd Zawawi Ahmad Mughni tewas kepada Ketua Bahagian Bersatu Kota Raja, Wan Dzahanurin Ahmad (PN) dengan undi yang diperolehi masing-masing sebanyak 28,759 dan 28,926 undi.

