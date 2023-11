Malaysia catat nilai eksport minyak sawit RM40.51b dari Januari-Ogos 2023

Menurut KPK, India merupakan pengimport utama minyak sawit Malaysia dengan nilai dan kuantiti masing-masing berjumlah RM7.08 bilion dan 1.81 juta tan bagi tempoh Januari hingga Ogos 2023. “Manakala China pula merupakan pasaran kedua terbesar yang mencatatkan RM3.30 bilion dan 0.85 juta tan, diikuti oleh Kesatuan Eropah (EU) dengan jumlah RM3.10 bilion dan 0.71 juta tan,” kata KPK melalui jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen, hari ini.

KPK menjawab pertanyaan Datuk Azman Nasrudin (PN-Padang Serai) yang ingin tahu secara lengkap jumlah eksport minyak sawit Malaysia mengikut negara berdasarkan nilai ringgit dan jumlah tan. Kementerian berkata berdasarkan statistik daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia, pasaran utama dunia bagi eksport minyak sawit Malaysia ialah India, China, Kesatuan Eropah, Turkiye, Kenya, Jepun, Pakistan, Korea Selatan, Filipina dan Arab Saudi.

Mengenai soalan Azman berhubung halangan terkini yang menyekat pengeksportan minyak sawit ke mana-mana negara di dunia, KPK berkata EU telah mengeluarkan satu peraturan iaitu Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah (EUDR) yang akan berkuat kuasa pada tahun hadapan.

Peraturan EUDR itu adalah satu halangan perdagangan selain menambah beban pentadbiran dan meningkatkan kos pengeluaran yang seterusnya menjadikan minyak sawit kurang berdaya saing berbanding minyak sayuran lain di EU.

“Peraturan EUDR ini akan menyekat perdagangan bebas secara adil serta boleh mengakibatkan kesan buruk ke atas rantaian bekalan global.

