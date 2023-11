Ventilator tak berfungsi: Perolehan dibuat sebelum saya jadi menteri kesihatan, kata KJ

Khairy berkata pembelian peralatan itu dibuat oleh menteri sebelumnya pada tahun 2020, sedangkan beliau hanya memegang jawatan itu pada Ogos 2021.“Bukan saya nak cakap saya campak menteri lain di bawah bas (menyalahkan menteri lain), tetapi ini adalah fakta, soal vaksin saya tak campak sesiapa di bawah bas ia tanggungjawab saya.

Selain ventilator, Khairy turut menjelaskan bahawa pembelian peralatan perlindungan diri (PPE) juga dibuat sebelum beliau menjadi menteri kesihatan. Sebelum ini, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) mendedahkan sebanyak 136 ventilator tidak dapat digunakan selepas perolehan dibuat dari China.

Mengulas isu vaksin luput, Khairy mengakui perolehan itu di bawah seliaan beliau namun menegaskan, penjelasan lanjut telah dibuat dalam siasatan PAC beberapa kali serta kepada Ahli Parlimen.

