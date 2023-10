Kompleks baharu moden ATM di Port Dickson manfaatkan Pulapot, ARW

: Pusat Latihan bagi Kor Polis Tentera Diraja (Pulapot) dan Markas Tim Akrobatik Army Red Warrior (ARW) bakal berpindah ke kompleks baharu yang lengkap, moden dan selesa di Mukim Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Ia merupakan sebahagian daripada pelan pembangunan semula aset Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu Pulapot, ARW dan Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) serta kemudahan berkaitan yang kini bertempat di kem Genting Klang, Kuala Lumpur.

Kompleks di Port Dickson itu akan dilengkapi Pejabat Markas, Wisma Perwira, Wisma Bintara, dewan serbaguna, kemudahan bilik latihan, kemudahan bilik penginapan, padang kawad, sirkit menempuh halangan, lapang sasar pistol dan kemudahan lain yang memberi manfaat kepada Pulapot dan ARW. headtopics.com

Majlis menandatangani Perjanjian Perpindahan dan Pembangunan Semula Kem Pulapot, ARW dan Kem 12 Kompeni Kor Polis Tentera Diraja (12KPTD) serta Pembangunan Perumahan Satu Anggota Satu Rumah (SASaR) berlangsung di Perdana Putra di sini hari ini dan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Perjanjian yang melibatkan Kementerian Pertahanan (MINDEF), Syarikat Tanah dan Harta Sdn Bhd, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan Platinum Victory Development Sdn Bhd itu turut dihadiri, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hasan dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali. headtopics.com

Di bawah perjanjian itu, pembinaan SASaR kem Wardieburn di Kuala Lumpur menawarkan 974 unit rumah yang berkeluasan 1,400 kaki persegi dan 1,500 kaki persegi manakala SASaR kem Genting Klang menawarkan 6,400 unit rumah yang berkeluasan 1,000 kaki persegi dan 1,200 kaki persegi.

Pembinaan perumahan SASaR merupakan inisiatif MINDEF bagi memberi peluang kepada warga kerja pertahanan yang terdiri daripada anggota ATM, warga veteran ATM dan warga kerja awam di kementerian itu untuk memiliki rumah yang selesa di Kuala Lumpur di bawah harga pasaran. headtopics.com

Read more:

theSundaily »

Polis tingkat keselamatan sempadan negara tangani jenayah kian kompleksKUALA LUMPUR: Polis mempertingkatkan tahap kawalan sempadan negara bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini terus terjamin susu... Read more ⮕

Fasa satu kompleks ternakan ayam Felcra siap sepenuhnya Februari depanROMPIN: Fasa satu projek kompleks ternakan ayam pedaging berskala besar secara sistem tertutup di Tanjung Seratus di sini, yang meliputi 10 reban dija... Read more ⮕

Maybank introduces Secure2u activation via ATM to strengthen verification processA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Maybank Will Require You To Activate Secure2u Via ATM Starting 31 OctoberMaybank has announced a significant change to its Secure2u protocol that will be implemented by the end of the month. Starting from 31 October 2023, users Read more ⮕

First-time Secure2u & new devices activation will soon require a Maybank ATMIf you are a new Maybank user, you ought to quickly activate Secure2u as soon as possible. According to Maybank's latest statement, all Read more ⮕

340 pelajar teruma Anugerah Kecemerlangan ATMSeramai 340 orang pelajar menerima Anugerah Kecemerlangan Pendidikan (AKP) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang diadakan di Dewan Perdana Read more ⮕