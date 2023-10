Polis tingkat keselamatan sempadan negara tangani jenayah kian kompleks

: Polis mempertingkatkan tahap kawalan sempadan negara bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini terus terjamin susulan ancaman jenayah rentas sempadan yang dilihat semakin kompleks.

Beliau berkata ia bukan sahaja tertumpu ke arah menjaga keselamatan di darat, bahkan turut meliputi ruang udara dan perairan negara. Sementara itu Razarudin berkata 6,476 kes dilaporkan kepada JKDNKA bagi tempoh Januari hingga September lepas melibatkan 4,356 tangkapan, di samping rampasan pelbagai barangan dengan nilai keseluruhan RM789.99 juta.

“Selain itu Pasukan Simpanan Persekutuan (PSP) berjaya melaksanakan 28 serbuan dan merampas pelbagai barangan bernilai RM37.3 juta,” katanya. Menyentuh mengenai intergriti pegawai dan anggota polis, Razarudin berkata masyarakat pada masa kini meletakkan satu standard tinggi dengan menuntut perkhidmatan kepolisan yang berkualiti. headtopics.com

