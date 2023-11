‘Kami jumpa dua lelaki bogel dalam kereta’

Pengerusi skuad, merangkap bendahari masjid, Tengku Ibrahim Tengku A Samad Shah berkata, skuad dianggotai 12 ahli kariah itu ditubuhkan ketika rumah ibadah itu masih beroperasi sebagai surau pada 2010.

“Pada peringkat awal, rondaan dibuat sebanyak empat kali seminggu bermula dari pukul 10.30 malam dan berakhir hingga 3.30 pagi. Operasi turut dilakukan hasil aduan orang awam. Rondaan dilakukan sekitar kawasan tasik, taman, tempat sunyi, ruang parkir dan rumah kediaman berdekatan.

“Bila terserempak dengan kami, ramai yang lari lintang pukang sedangkan tujuan kami lebih pada menegur, mendidik dan menasihati mereka supaya tidak melakukan maksiat,” kongsinya.Sebelum terbinanya Masjid Setia Alam, Surau Luqman al-Hakim beroperasi sebagai masjid sementara khususnya kepada jemaah dari kawasan sekitar termasuk berdekatan Meru, Bukit Raja dan Kapar di Klang. Jaraknya dengan masjid baharu sekitar 900 meter sahaja.

Lokasinya pula bersebelahan jalan besar di Meru dan laluan ke Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE) menjadikan masjid sebagai lokasi transit kepada pengguna untuk menunaikan solat dan berhenti rehat seketika.

Disebabkan berlaku masalah teknikal dan pandemik Covid-19, penyerahan masjid itu tertunda selama lima tahun. “Alhamdulillah, masjid yang mampu menampung 3,500 jemaah pada satu-satu masa, siap dibina dan mula beroperasi pada 10 Februari 2022,” katanya.

