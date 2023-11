Polis rampas 226.6kg, 2,158 liter pelbagai jenis dadah

Menurut beliau, daripada jumlah tersebut, 739 kertas siasatan telah dibuka dengan 95 peratus dituduh di mahkamah di bawah kategori bekalan iaitu Seksyen 39B, 39(a)(2) dan 39(a)(1) Akta Dadah Berbahaya 1952.

“Dalam tempoh sama juga, seramai 838 penagih tegar dihukum di bawah Seksyen 39C akta sama iaitu kesalahan berulang yang memperuntukkan penalti lebih berat penjara dan sebat. “Hukuman berat bagi kesalahan berulang lebih praktikal kerana penagih tegar tidak akan berhenti mengambil dadah walaupun telah dihukum di bawah Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952,” ujarnya.

Pada program itu, hampir 95kg dadah pelbagai jenis bernilai RM6.2 juta diserahkan kepada syarikat berdaftar di bawah Jabatan Kualiti Alam Sekitar, Kualiti Alam Sdn. Bhd. untuk dilupuskan.

