Andre Anura, Nor Farah dinobat Olahragawan, Olahragawati Sabah

“Saya akan memulakan latihan selepas Sukan Asia baru-baru ini dan saya berkemungkinan akan bertanding di Kejohanan Tertutup Olahraga Asia 2024 atau beberapa pertandingan di Australia awal tahun depan untuk cuba melayakkan diri ke Sukan Olimpik menjelang Julai.

“Saya benar-benar terkejut memenangi anugerah itu kerana terdapat ramai calon yang layak. Harapan saya adalah untuk tidak leka dengan apa yang telah saya capai dan terus bekerja keras untuk memenangi emas dalam pertandingan akan datang,” katanya.Dia dijadual beraksi di Kejohanan Asia minggu depan di Dubai dan ia juga pertandingan pertamanya selepas pembedahan pada jarinya yang patah yang dialami semasa Sukan SEA Kemboja tahun ini di mana dia memenangi pingat emas.

Anugerah olahragawan harapan dimenangi oleh Muhammad Asnawi Iqbal Adam (pelayaran) manakala olahragawati harapan ialah Loo Yie Bing (renang). Bekas atlet negara Aliudin Jumaat yang meninggal dunia baru-baru ini dianugerahkan anugerah tokoh sukan.

