47 masjid, 3 gereja musnah dibom Israel

Sejak serangan Israel terhadap Gaza bermula seramai 116 anggota perubatan, 18 anggota penyelamat dan kru pertahanan awam, selain 35 wartawan turut terbunuh. (Gambar AP)

GAZA: Serangan berterusan Israel ke atas Semenanjung Gaza sejak 7 Okt lalu mengakibatkan kemusnahan 47 buah masjid manakala tiga gereja rosak, kata pejabat media kerajaan tempatan semalam, lapor Agensi Anadolu.

"Pengeboman Israel juga merosakkan sebanyak 203 buah sekolah dan 80 bangunan kerajaan di Semenanjung Gaza," kata pengarah pejabat media, Salama Maarouf. Beliau berkata seramai 116 anggota perubatan, 18 petugas pasukan penyelamat dan kru pertahanan awam, selain 35 wartawan turut terbunuh dalam serangan itu.Seramai 2.3 juta penduduk Semenanjung Gaza kini bergelut dengan kekurangan makanan, air, bahan api dan ubat-ubatan akibat kepungan Israel ke atas wilayah itu.

