Transforman un PlayStation 1 en una consola portátil

Vivimos en una época dorada para las modificaciones de consolas. Gracias al éxito del Switch y Steam Deck, múltiples usuarios se han dado a la tarea de crear versiones portátiles de hardware casero .Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como YveltalGriffin compartió un video en donde podemos ver cómo transforma un PlayStation 1 en una consola portátil que todos desean tener.

This is the PS Hanami, my handmade Playstation 1 portable that I designed and built in one month! It uses a REAL PS1 motherboard that I cut in half, folded like a book, and rewired. NO emulation! Details in🧵Respecto a los juegos, el PS Hanami no cuenta con un lector de discos, y en su lugar se usa Xstation, un emulador de unidad óptica que inicia juegos desde una tarjeta SD. Por su parte,.

Sin embargo, no todo es perfecto, puesto que el PS Hanami no tiene controles de volumen, el botón de encendido no funciona adecuadamente, puesto que se apaga fácilmente, y no contiene ningún joystick analógico. Por si fuera poco,Aunque esto es solo algo que realizó un fan y nunca estará a la venta, nos da una idea del potencial que una consola portátil de este tipo tiene, incluso si PlayStation no lo ve de esta forma

La idea de una consola clásica en formato portátil es un deseo que todos hemos tenido. El tener un GameCube, PlayStation o Dreamcast para llevar a todos lados con una pantalla es algo que parece imposible de una forma literal, pero gracias a la emulación y dispositivos como el Steam Deck o ROG Ally, esto ya es una realidad.

