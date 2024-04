Tercera parte de la película del erizo oscuro con Jim Carrey

, tercera parte del fenómeno de la gran pantalla que empezó poco antes del problema con la pandemia de 202o, logrando lanzarse en febrero de ese año.

quien está deprimido y fuera de forma después de los eventos de la segunda cinta, pero que tendrá su regreso por la curiosidad de despertar a Shadow the Hedgehog, proyecto concebido por su abuelo. Y no está de más decir, se le considera como la forma de vida definitiva, destinado a vengar a los caídos dentro de una colonia especial conocida como ARK.Shadow the Hedgehog es un personaje ficticio de la serie de videojuegos “Sonic the Hedgehog”, creada por Sega.

Shadow es conocido por su pelaje negro y rojo, sus ojos rojos, y su apariencia que recuerda a la de Sonic, aunque con un diseño más oscuro y “edgy”. A diferencia de Sonic, quien es extrovertido y despreocupado, Shadow es serio, reservado y a veces hostil. Tiene una personalidad compleja, a menudo luchando con su propósito y el significado de su existencia.

Shadow fue creado por el Dr. Gerald Robotnik, abuelo del némesis recurrente de Sonic, Dr. Eggman . Fue diseñado como la “Forma de Vida Suprema” utilizando ADN de alienígenas conocidos como the Black Arms, lo cual le otorga habilidades impresionantes, incluyendo inmortalidad, alta velocidad, y la capacidad de usar la energía del Caos para realizar poderosos ataques y manipulaciones del tiempo y el espacio .

Muchos amarán que Keanu Reeves sea el actor de voz de este personaje, tal vez no haya mejor persona para interpretarlo. Habrá que esperar a la revelación del tráiler, la cual podría llegar en eventos grandes como el Summer Game Fest o la Comic-Con de San Diego.

