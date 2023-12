La falta de tratamiento para el VIH en México pone en peligro a trabajadora sexual

¿Por qué? —se pregunta Valeria sentada en una silla del comedor improvisado situado en el pasillo del edificio donde vive— ¿Por qué si había tratamiento para en México cuando me lo detectaron, no me lo dieron? Valeria es una mujer trabajadora sexual de 58 años que hace 29 forma parte de los 365,916 casos del VIH y adultos mayores. Esto, debido a que supuestamente no contaba con síntomas que pusieran en peligro su vida.

Además, según el personal médico que la atendió en su momento, escaseaba el tratamiento y había personas que lo necesitaban más que ella. Yo no tenía por qué haber pasado por todo eso y desgraciadamente tuve que pasarlo. Los médicos dijeron que no había suficiente medicamento. Ellos eran los que consideraban qué paciente recibía el tratamiento y qué paciente no. Fue el desencadenante para que sus defensas decayeran, la negligencia médica, el estigma social por ser trabajadora sexual, y tener una vida de abandono por parte de su familia, la llevaron a una situación crítica que la dejó en graves condiciones de salud que casi le arrebatan la vida





