La década de 1990: una época dorada para el cine

La década de 1990 es histórica para el séptimo arte y en especial, para la industria de Hollywood. En ella, se estrenaron clásicos contemporáneos como. Pero también, el cine atravesó una de sus etapas más fructíferas en cuanto a temática y recursos. Del regreso triunfal del regreso de superhéroes a la exploración del terror como parte esencial del mundo cinematográfico.

La última década del siglo XX dejó para la posteridad una serie de títulos que aún son los preferidos de buena parte del público. No se trata de algo casual. El cine de los noventa, es una mezcla entre experimentos y la renovación de tópicos habituales. Fueron los años en que Sofia Coppola repensó la idea de la mujer en el arte y la cultura. También, cuando Wes Craven logró brindar un segundo aire a los slasher, en decadencia desde los ochenta. Fue la época de las cintas oscuras, dedicadas a diseccionar la memoria colectiva y a enaltecer las grandes épicas con renovada belleza. El regreso de los musicales e incluso, experimentar con el cine de género hasta llevarlo a un nuevo nivel de calida





Hipertextual » / 🏆 8. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

The Last of Us: HBO comparte una noticia agridulce sobre la Temporada 2 de la serieLa producción fue impactada por las huelgas en Hollywood

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Jenna Ortega critica los estereotipos en Hollywood; “algo que no puedes cambiar te impide tener éxito”La actriz Jenna Ortega recientemente habló del inicio de su carrera actoral y como los estereotipos le hicieron más complicado tener exito

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Propuesta 'definitiva' de estudios de cine y TV no convence a los actores de HollywoodLos estudios, representados por la Asociación de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), enviaron el sábado su 'última, mejor y definitiva' propuesta de acuerdo con el SAG-AFTRA.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Retiran arreglos florales de la tumba de Matthew PerryEl querido actor fue sepultado en un cementerio de Hollywood

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Representación latina en Hollywood no mejoró en los últimos 15 años, según estudioLa falta de representación latina e hispana en cuestiones étnicas, de discapacidad y de personas pertenecientes a la comunidad LGTB.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »