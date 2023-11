Iga Swiatek se impone a Coco Gauff en las WTA Finals de Cancún

En una noche de mucho viento, Gauff ganaba por 4-2 el segundo set. Estuvo a un parcial de obligar al tercero con ventaja de 5-4 y al servicio. La adolescente floridana se colocó arriba 15-0 pero perdió el juego con la serie de faltas dobles. Tras el cuarto, azotó la raqueta, antes de recogerla y arrojarla contra el banquillo mientras se dirigía a la línea de banda.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 9 de la NFL: el round 2 de Will Levis de los Titans será contra los Steelers Ello fue parte de una racha en que la estadounidense perdió nueve puntos en fila y 12 de 13 ante la polaca Swiatek, quien mejoró a una foja de 9-1 ante Gauff.

Antes, Gauff había ya destruido una raqueta tras una devolución errada de revés, en un desigual primer set. Fue el 22do parcial ganado 6-0 en 2023 por parte de Swiatek, de 22 años. La polaca permaneció en el primer sitio del ranking durante casi año y medio hasta que Aryna Sabalenka la rebasó en septiembre, tras el US Open.

Swiatek es la primera mujer que ha ganado al menos 20 sets por 6-0 en dos campañas consecutivas, desde que lo lograron Steffi Graff y Monica Seles en 1991-92. En la ronda de todas contra todas, Swiatek mejoró a una foja de 2-0, mientras que Gauff cayó a 1-1. Ambas disputarán sus últimos duelos de la fase de grupos el viernes.

Por su parte, Ons Jabeur venció a Marketa Vondrousova en el otro duelo de individuales de la jornada, el cual pone fin a la temporada.

