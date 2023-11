Iga Swiatek liquidó a Coco Gauff y domina su grupo de las WTA Finals Cancún

"Jugué con mucha confianza y creo que supe responder en el momento correcto, Coco y yo tenemos una rivalidad linta y estoy segura nos enfrentaremos más veces", comentó Swiatek.es el que más gente ha reunido en las gradas. La afición agradeció a las tenistas su entrega ovacionando su nombre, había tribuna dividida aunque lo que más llamó la atención son los polacos que viajaron a Cancún para observar a su compatriota.

El primer set prácticamente lo dominó Iga con un 6-0 en la pizarra en menos de 40 minutos, parecía que sería un triunfo tranquilo para Gauff respondió para el segundo set, pero los errores de la estadounidense le costaron justamente perder.

Iga Swiatek de momento domina el Grupo Chetumal con dos victorias en las WTA Finals

