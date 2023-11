Recuerdan a 'Mamá Coco' con ofrenda monumental en Michoacán: 'Queremos que no la olviden'

“Este altar es 100 por ciento tradicional purépecha, los purépechas no utilizan papel china eso es de la región centro de nuestro país. En la cultura purépecha se usan las flores de la montaña, las flores que siembran y las flores que se compran por comercio en Pátzcuaro, para embellecer el altar.

“La primera visita que hemos hecho hoy ha sido la casa de Mamá Coco o de Mamá Salud, y la verdad estoy muy emocionado de haber participado y estar aquí en este día visitando a Mamá Salud.

, y aunque lamenta no haber conocido en vivo a Mamá Coco, con ilusión recorrió los pasillos por los que la bisabuela de Miguel, solía reposar en su silla de ruedas.Los visitantes también pudieron ingresar a la habitación de la señora María Salud, donde, como es el embajador de Estados Unidos en México.

La familia de la Mamá Coco michoacana planea aperturar un pequeño museo que siga atrayendo a miles de turistas cada año , y que de esta manera, los habitantes indígenas se sigan beneficiando económicamente, como ha ocurrido en los últimos seis años.

