El patrocinio del Super Bowl y su impacto publicitario

El patrocinio del Super Bowl va más allá de las métricas tradicionales. Si bien la visibilidad y el reconocimiento de la marca son evidentesEn el Super Bowl, marcas pagan millones por anuncios. En 2022, el costo promedio por un spot de 30 segundos fue de aproximadamente 6.5 millones de dólares.El Super Bowl atrae a más de 100 millones de televidentes. En 2021, la audiencia fue de 96.4 millones, con un alcance digital adicional significativo.

La presencia en el Super Bowl impulsa la interacción en redes. En 2020, los anuncios generaron más de 65 millones de interacciones en plataformas sociales como Twitter y Facebook.La presencia de marcas en el Super Bowl es un fenómeno que va más allá del juego en sí, convirtiéndose en un escenario publicitario de alcance masivo. En términos de inversión publicitaria, el Super Bowl es conocido por tener uno de los costos por anuncio más elevados en la industria. En 2022, el costo promedio de un spot publicitario de 30 segundos durante el Super Bowl fue de aproximadamente 6.5 millones de dólare





Las faldas, una opción versátil para las fiestas de NavidadLas faldas han sido una de las piezas preferidas de esta temporada Otoño-Invierno 2023. Descubre cómo llevar faldas elegantes para las fiestas de Navidad según las pasarelas.

Mariana Rodríguez destaca la colaboración entre Samsung y Disney para lanzar la Edición The Frame-Disney 100 en MéxicoMariana Rodríguez Cantú se ha convertido en una figura destacada, superando a su esposo, el gobernador de Nuevo León en popularidad. Mariana Rodríguez destaca la colaboración entre Samsung y Disney para lanzar la Edición The Frame-Disney 100 en México. Esta televisión, que muestra obras de arte cuando no está en uso, está casi agotada y es una edición limitada con hasta 100 fotos de Disney únicas. Disponible en versiones de 65 y 75 pulgadas, tiene un precio de 39,999 y 54,999 pesos respectivamente.

Recuperan familias de Iztacalco último rincón de Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca”Las familias de Iztacalco recuperaron hoy, luego de casi una década de despojos y abandono, el último rincón de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca” que, con el nombre de Parque “Vecinos”, inauguró esta mañana el Alcalde, quien recordó y pidió a las y los asistentes no olvidar que en 2004, el ahora Presidente de la República Mexicana, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su entonces calidad de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó que los espacios deportivos de la Capital deberían descentralizarse. Fue así como Iztacalco asumió la administración de las casi 100 hectáreas que componen el complejo deportivo capitalino más grande

California permitirá el reciclaje de aguas residuales para consumo humanoLos organismos reguladores de California aprobaron nuevas normas que permitirán a las empresas de aguas reciclar las residuales y devolverlas a las tuberías de agua potable.

Israel reanuda bombardeos en Gaza tras expiración de treguaIsrael reanudó ayer sus bombardeos en Gaza tras la expiración de una tregua de una semana con Hamas, con un balance provisorio de más de 100 muertos, según las autoridades del movimiento islamista en el poder en ese territorio palestino.

La OIT observará los procesos democráticos de los sindicatos en MéxicoLa Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba observará en nuestro país los procesos democráticos que los sindicatos están obligados a realizar, las empresas a respetar y las autoridades mexicanas a acompañar y sancionar en caso de incumplimiento, todo a la luz de la reforma laboral de 2019. También proporcionará asistencia técnica a las tres partes para erradicar las malas prácticas.

