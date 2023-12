California permitirá el reciclaje de aguas residuales para consumo humano

Cada vez que jalas la cadena del inodoro esa agua se va por las cañerías, recorre un laaaaargo camino hasta llegar a una planta donde es tratada químicamente y luego reciclada para regar los parques, rellenar pistas de hielo, entre otros usos.. pero pronto en California esa agua volverá a las tuberías de agua potable.

Los organismos reguladores de California aprobaron esta semana nuevas normas que permitirán a las empresas de aguas reciclar las residuales y devolverlas a las tuberías que transportan el agua potable a hogares, escuelas y empresas.para sus más de 39 millones de habitantes. Hace tan solo dos décadas dos proyectos similares se vinieron abajo tras las fuertes críticas de la opinión pública. Desde entonces, California ha sufrido varias sequías extremas, incluida la más reciente, que, según los científicos, ha sido el trienio más seco jamás registrado y ha dejado las reservas del estado en niveles peligrosamente bajos. "El agua es muy valiosa en Californi





Univision » / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los personajes de televisión más odiados de todos los tiemposRanker publica los resultados de una encuesta sobre los personajes de televisión más odiados de todos los tiempos, encabezada por Joffrey Baratheon de Game of Thrones.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

La OIT observará los procesos democráticos de los sindicatos en MéxicoLa Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba observará en nuestro país los procesos democráticos que los sindicatos están obligados a realizar, las empresas a respetar y las autoridades mexicanas a acompañar y sancionar en caso de incumplimiento, todo a la luz de la reforma laboral de 2019. También proporcionará asistencia técnica a las tres partes para erradicar las malas prácticas.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Los 3 signos del zodiaco que tendrán una ola de riqueza en los próximos díasConoce cuáles son los 3 signos que tendrán una ola de riqueza en los próximos días, según la astrología. Super afortunados, estos son los 3 signos que recibirán prosperidad y dinero desde el 13 de diciembre, según la astrología oriental.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Los mejores regalos para los fanáticos de la cultura GeekLa Navidad está muy cerca y en LEVEL UP te tenemos cubierto con nuestras listas de regalos para los fanáticos de la cultura Geek. Descubre los mejores obsequios navideños para sorprender a tus seres queridos.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Desaparecen 5 en Ciudad Mendoza, tras acudir a oficina de TránsitoNo hay pistas de 12 uniformados a lo largo del bulevar Miguel Hidalgo, ni en los corralones de la ciudad. El delegado de esa corporación,su última ubicación fue al interior de las oficinas de tránsito, a donde los trasladaron por conducir el vehículo de una empresa con la torreta encendida y no portar un permiso. “Yo sostengo que a mi esposo se lo llevaron los tránsitos porque él y los demás se encontraban en la delegación. A los tránsitos yo los hago responsables de su desaparición forzada”ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO De acuerdo con Jessica Blanco, sus sospechas de que algo malo ocurriría con Víctor, fue un mensaje que él le envió a suSe buscan: Desaparecen 5 en Ciudad Mendoza, tras acudir a oficina de Tránsito“Él iba a traer un material a Puebla y siempre que regresa se comunica conmigo. Cuando me di cuenta que no me llamaba me preocupé mucho

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Los partidos políticos en el Senado se niegan a rendir cuentas por sus gastosLas bancadas de los partidos políticos en el Senado de México se niegan a informar sobre los gastos de la partida 'asignaciones a grupos parlamentarios'. A lo largo de los últimos cuatro años, los partidos han gastado 2 mil 150 millones de pesos, pero no han proporcionado detalles sobre en qué se utilizó ese dinero.

Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »