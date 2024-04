Voto sulla responsabile del Turismo Daniela Santanchè

Dalle 9:30 i deputati sono chiamati a decidere sulla responsabile del Turismo, dopo che le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni in seguito alle inchieste sulle sue attività da imprenditrice. La ministra non è preoccupata: "Male non fare, paura non avere. Contro di me c'è poco o niente", è il turno della responsabile del Turismo Daniela Santanchè.

Oggi, alla Camera dei deputati, a partire dalle 9:30 è previsto il voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro la ministra e imprenditrice, alla luce delle inchieste sulle sue attività nelle società Visibilia, Bioera e Ki Group. La maggioranza, così come accaduto con Salvini, è pronta a compattarsi in difesa di Santanchè, che si dice "tranquillissima"."L'opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata: male non fare, paura non avere - ha detto pubblicamente Santanchè nelle scorse ore

