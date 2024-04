Mozioni di sfiducia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè

Le mozioni come quelle contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè, che verranno votate nei prossimi giorni, hanno sempre avuto scarsa probabilità di successo: è soprattutto una questione di numeri. Nei prossimi giorni la Camera dovrà votare due mozioni di sfiducia: una nei confronti del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’altra nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Se venissero approvate, le mozioni comporterebbero le dimissioni di Salvini e Santanchè dai loro incarichi di governo. Su Salvini è stata presentata il 23 febbraio scorso dai capigruppo di quasi tutti i partiti di opposizione. Il primo a promuovere l’iniziativa era stato il capogruppo di Azione, Matteo Richetti, al quale si erano poi associati i capigruppo di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, impegnando dunque tutto il centrosinistra a eccezione di Italia Viva e + Europa

