Il Napoli cede alcuni giocatori al Lille

Nell'estate del 2020, il Napoli ha ceduto alcuni giocatori al Lille per una cifra totale di circa 50 milioni di euro. Il presidente del club ha spiegato i dettagli dell'operazione, sottolineando che la trattativa è stata condotta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ha inoltre evidenziato che il Napoli, essendo finanziariamente solido, non aveva interesse a creare plusvalenze.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: piace Yazici, è in scadenza con il LilleNome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce di Yusuf Yazici. Il talento turco classe 1997 è in scadenza di contra

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cronache di Napoli: 'Il Torino frena la rincorsa Champions del Napoli''Il Toro frena la rincorsa Champions del Napoli. Sanabria gela Calzona, non basta super Kvara' è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli dopo il pareggio di ieri sera a

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Barcellona-Napoli, Xavi alla vigilia: 'A Napoli siamo stati superiori, dobbiamo solo ripeterci'CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dei catalani ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale (1-1 l'andata): 'A Napoli siamo stati superiori

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Barcellona-Napoli, Xavi alla vigilia: 'A Napoli siamo stati superiori, dobbiamo solo ripeterci'CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dei catalani ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale (1-1 l'andata): 'A Napoli siamo stati superiori

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Da Napoli-Barcellona a Barcellona-Napoli: il ritorno al top di KvaratskheliaKhvicha Kvaratskhelia, dalle sostituzioni con Barça e Cagliari in avanti, è tornato a fare il Kvara e si presenta a Montjuic in stato di grazia.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Barcellona-Napoli: il Napoli eliminato dalla Champions League e dal Mondiale per ClubIl Napoli è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Barcellona, ma questa eliminazione ha anche un'altra conseguenza: gli azzurri non potranno partecipare al prossimo Mondiale per Club.

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »