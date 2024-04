Vittoria meritata di Vincenzo Italiano nelle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta

Di Vincenzo Italiano vince con merito l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta anche se il risultato sarebbe potuto essere più rotondo per i viola. Tra le fila dei padroni di casa spicca su tutti Rolando Mandragora autore di un gol da top player. Bene anche Nico Gonzalez ma in generale nessuno è sotto la sufficienza.

Tra le fila dei nerazzurri invece positivi in pochissimi con Carnesecchi migliore in campo che con le sue grandi parate ha permesso all'Atalanta di non prendere almeno due gol in più così da potersi giocare la qualificazione alla finale nella gara di ritorno al Gewiss Stadium tra tre settimane.Con il Milan ha effettuato almeno 10 parate, di cui 5-6 decisive. Questa sera si limita a pararne solo una ma è una parata salva risultato sul tentativo volante di piedi di Hien.Forse il meno presente della difesa della Fiorentina. Nel primo tempo perde due palloni che si sarebbero potuti tramutare in contropiedi mortiferi ma l'Atalanta non ne approfitt

