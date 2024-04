Ex Miss Italia Daniela Ferolla si sposerà con il fidanzato Vincenzo Novari

Dopo 20 anni d’amore e 25 di differenza, la ex Miss Italia dirà sì al fidanzato, Vincenzo Novari. Il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia a spasso per Milano e i due, sempre riservatissimi, si sono lasciati andare a un tenero bacio per strada. Secondo le indiscrezioni la data delle nozze è stata fissata e la presentatrice tv e l’uomo d’affari si stanno preparando al grande passo. Tra Daniela Ferolla, 39 anni, e Vincenzo Novari, 64, è scattato il colpo il fulmine nel 2004.

Lei aveva vinto il titolo di Miss Italia tre anni prima, lui aveva già alle spalle un matrimonio finito e un figlio, Giulio. Ci hanno messo 20 anni prima di decidersi, ma ora pare che il 22 giugno si scambieranno le promesse a Roma. A confermare le nozze ci sono le pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune del capoluogo lombardo, città dove la coppia vive da diversi ann

