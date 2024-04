Una coppia inseparabile di cani randagi cerca una nuova casa

Quando Arthur, il Chihuahua di 7 anni, è stato trovato a vagare per le strade di Sacramento, in California, nel marzo 2024, non era solo. A lui si è unito il suo migliore amico a quattrozampe, Stanley, un American Bully di 4 anni. I due sono stati portati al Bradshaw Animal Shelter per vedere se riuscivano a trovare il loro proprietario, o, nel caso fossero randagi, anche una nuova casa.

Anche se un rifugio non è un posto per nessun animale, questi cani erano semplicemente felici di stare l'uno con l'altro, e "dove uno andava, l'altro lo seguiva presto". Per questo motivo, il rifugio desiderava disperatamente che venissero adottati insieme.

