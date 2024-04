Un uomo si introduce in una pizzeria a Roma per mangiare e dormire

Forse aveva troppa fame per aspettare l'orario di apertura del ristorante, così ha deciso di forzare l'ingresso della pizzeria, mangiare, bere qualcosa e poi, subito dopo, addormentarsi. È accaduto ieri, 1 aprile, quando i proprietari di Al Solito Porzio, in via Tuscolana 638, nella zona Arco di Travertino di Roma, hanno trovato un uomo che dormiva all'interno del proprio locale.

E no, non si trattava di un pesce d'aprile, bensì di un vero e proprio tentativo di furto denunciato dal titolo Errico Porzio sui propri social «Non sappiamo se ridere o piangere». L'accaduto Come riporta Roma Today, il proprietario Errico Porzio - il pizzaiolo da 185mila follower su Instagram - ha chiamato subito i carabinieri, che hanno potuto identificare l'origine dell'uomo che è entrato nel suo locale: si tratta di un senza fissa dimora di origine africane, che si è introdotto nel ristorante dopo la chiusura. Dalle prime indagini, non sembrerebbe aver rubato null

