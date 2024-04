Il Papa Francesco parla del suo funerale

Il Papa Francesco ha detto come vorrebbe che il suo funerale fosse celebrato in un libro di interviste con il corrispondente del Vaticano del giornale spagnolo ABC. Ha detto che avrebbe una bara ma nessun catafalco per i riti funebri.

Il pontefice argentino di 86 anni, che di recente ha avuto una serie di piccoli problemi di salute e che usa una sedia a rotelle a causa di ginocchia cattive, ha detto di voler essere sepolto "con dignità come ogni cristiano", parlando nell'intervista-libro 'El Sucesor' di Javier Martinez-Brocal. Ricordando il funerale del suo predecessore Benedetto XVI nel gennaio dello scorso anno, Francesco ha detto: "sarà l'ultima veglia celebrata in quel modo, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. "Ho parlato con il maestro delle cerimonie e abbiamo eliminato questo e molte altre cose, perché il rituale era troppo sovraccarico

