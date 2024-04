Tavoli sulle fabbriche di Stellantis al ministero delle Imprese e del Made in Italy

Partono oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. "Il governo ha già dato, ha messo in campo una politica per l'auto, come cambiare la politica europea sul settore auto, ha realizzato un piano di incentivi per l'innovazione e realizzato un piano di incentivi per l'auto.

Ora tocca all'azienda adattare il suo piano industriale, finanziario rispetto a quello che il sistema Italia si aspetta, non il governo ma il sistema Italia". Lo ha detto il ministro delle Impese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo Stellantis su Melfi con i sindacati."Capisco che Tavares tuteli gli interessi degli azionisti, ma il governo tutela gli interessi degli italiani", ha sottolineato il ministro."Anche gli altri produttori che non hanno ancora siti in Europa sanno che sta cambiando la politica europea e quindi diverse case automobilistiche senza siti produttivi nell'Ue sono alla ricerc

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Partono i tavoli su Stellantis con il governoPartono oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Da domani i tavoli su Stellantis con il governoDa domani partono al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La cosmesi made in Italy sempre più sostenibileStrategie e regole UE al congresso Cosmetica Italia a Cosmoprof (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pierpaolo Piccioli: «Il futuro del made in Italy è nelle persone, nell’accogliere e nel tramandare»Inclusività, saper fare, la centralità delle emozioni anche nel produrre: la visione del direttore creativo di Valentino, che sta vincendo la sfida di portare la maison nel futuro

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il beauty brand Made in Italy visione potentissima mamma-figliaGli effetti del botox oltre ai trattamenti anti-age

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Made in Italy - Una casa per ritrovarsiMade in Italy - Una casa per ritrovarsi è un film di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2020, diretto da James D'Arcy, con Liam Neeson e Micheál Richardson. Durata 93 minuti.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »