Un piano per Gaza: il ritorno dei due Stati ma prima la forza internazionale

, il suo segretario di Stato che torna venerdì, seguiti da Emmanuel Macron, il presidente francese e Rishi Sunak, il premier britannico.

La formula rimbalza via dalle orecchie sorde dei politici più oltranzisti nella coalizione di estrema destra al potere . Bezalel Smotrich, il ministro delle Finanze e rappresentante dei coloni, si rifiuta di cedere alla richiesta americana di depositare i quasi 190 milioni di dollari in tasse, soprattutto sulle importazioni, raccolte dagli israeliani a nome dell’Autorità palestinese, uno dei tanti complessi meccanismi previsti dall’intesa del 1994 che avrebbe dovuto essere transitoria.

. Improbabile visto che l’Olp è arrivata al riconoscimento di Israele, mentre i due gruppi ancora non ne accettano l’esistenza.fa notare che nei 16 anni dal golpe di Hamas la burocrazia dell’Autorità palestinese è rimasta intatta almeno a livello degli impiegati:

anche se espulsi dagli uffici e sostituiti con funzionari legati ai nuovi capi, hanno continuato a ricevere gli stipendi . Soprattutto Abu Mazen considera la perdita di Gaza, dove aveva ricevuto la notizia di essere stato eletto presidente, la sua più grande sconfitta, la macchia nella sua biografia di leader

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Guerra Israele-Hamas, news di oggi 31 ottobre: attacchi su tutta la Striscia di GazaColpiti circa 300 obiettivi e uccisi centinaia di 'terroristi'. Raid anche in Libano

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Notte di bombe sulla Striscia di Gaza 2Secondo fonti palestinesi ci sono cinquanta morti nei raid notturni. Allarme a Eilat per un 'velivolo ostile'. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILPOST: L’invasione della Striscia di Gaza è iniziata da cinque giorniGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Notte di bombe sulla Striscia di GazaSecondo fonti palestinesi ci sono cinquanta morti nei raid notturni. Allarme a Eilat per un 'velivolo ostile'. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

INTERNAZIONALE: Si aggrava la crisi umanitaria nella Striscia di GazaL’esercito israeliano sta perseguendo “metodicamente” i suoi obiettivi nella Striscia di Gaza, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, escludendo la possibilità di un cessate il fuoco con Hamas. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Gaza, continua l'avanzata di Israele nella StrisciaAttaccati oltre 300 obiettivi di Hamas in 24 ore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕