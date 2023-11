Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 2 novembre

All'estero fa tanto rumore il ko del Manchester United di Erik Ten Hag in Carabao Cup, un netto 3-0 a favore del Newcastle. Mentre in Spagna si osserva la situazione di Xavi e si pensa al mercato, con Kimmich nome buono per Barça e Real.Fagioli, Locatelli e gli altri: la Juve pensa ai rinnovi prima di buttarsi sul mercatoLe aperture portoghesi - Benfica, ave Di Maria: Angel contro la crisi. Vandali a casa Villas BoasSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Juventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Palmeri su Linterista.it:"Quella cosa che adesso succede all’Inter di Inzaghi.

CMDOTCOM: Prime pagine 1 novembre: 'Inter, il rumore della Juve', 'Diavolo dei miracoli'L&39;Inter e la Juventus scoprono le loro avversarie in Coppa Italia, ma l&39;attenzione è tutta catalizzata dalla corsa a tre che si sta profilando in campionato, con le big in sole tre lunghezze.

TUTTOMERCATOWEB: Sacchi alla Gazzetta: 'Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve'Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo s

SKYSPORT: Serie A, le squadre con più gol dopo il 90' nelle ultime cinque stagioniSolo una tra Milan, Inter e Juve è sul podio

CMDOTCOM: Sabatini CM: 'Juve-Inter sfida scudetto, ma con Inzaghi giocherebbero solo due bianconeri'Avviso ai lettori: se credete alle classifiche stilate solo con il monte-ingaggi, voltate pagina. Arrivederci e grazie. Qui si parla di calciomercato, possibilmente. Di calcio, realmente. Di due squadre

CMDOTCOM: Coppa Italia, il tabellone degli ottavi: Inter-Bologna, Juve-Salernitana, Roma-CremoneseCon le gare di questi giorni prenderanno forma gli ottavi di finale di Coppa Italia, verso la finale che si giocherà a Roma il 15 maggio: di seguito tutti i risultati raccolti man mano che le partite

CALCIOMERCATOIT: Milan, un ex Juve per la difesa: con lui Pioli risolve un grosso problemaCalciomercato e altro

