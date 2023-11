Sommer meglio di Onana? Le statistiche a confronto

Protagonista sarà molto probabilmente Sommer; il portiere, con i suoi interventi e la sua leadership, può rappresentare un punto di forza per i nerazzurri. Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza, dal primo minuto, dell’estremo difensore nerazzurro. Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram.

