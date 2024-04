Terremoto di magnitudo 7.4 colpisce la costa orientale di Taiwan

Almeno quattro persone sono morte e quasi cento sono rimaste ferite in seguito a un violento terremoto, di magnitudo 7.4, che ha colpito oggi la costa orientale di Taiwan. Il sisma, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. Tre gli allarmi tsunami emessi: per Taiwan, Giappone e Filippine. La scossa è stata seguita da un secondo sisma di magnitudo 6.4.

Tre vittime sono state schiacciate da massi in una zona di montagna nel comune di Xiulin, nella contea di Hualien, dove è stato registrato l’epicentro e dove sono crollati alcuni edifici. La quarta è stata uccisa in un tunnel di un’autostrada. Si è trattato del «più forte (terremoto) degli ultimi 25 anni», ha affermato il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. Più di 87mila persone sono attualmente senza elettricit

