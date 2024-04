Terremoto di magnitudo 7,2 scuote Taiwan

Il terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Un sisma di magnitudo 7,2 ha scosso Taiwan questa mattina alle 07:58 ora locale, scatenando un allarme tsunami per le isole del vicino Giappone meridionale e delle Filippine: allarme poi rientrato. Un morto e 56 feriti il bilancio finora. Ma ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 15,5 km al largo della costa orientale dell’isola.

La città di Hualien la più colpita: 26 edifici sono crollati al momento in tutta Taiwan, la metà proprio a Hualien. Il terremoto è stato sentito fino in Cina: a Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde. Il sisma ha interrotto la corrente elettrica in diverse zone della capitale Taipei: più di 87mila famiglie in tutta l’isola sono ancora senza corrente. Nella capitale la metropolitana è tornata però subito in funzione, anche le ferrovie annunciano che non sono stati segnalati danni o feriti al moment

