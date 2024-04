Terremoto a Taiwan: possibili ricadute economiche a causa della produzione di chip avanzati

Il terremoto che ha colpito l’isola di Taiwan è stato il più forte degli ultimi anni, al punto che la scossa è stata avvertita su tutta la fascia costiera delle metropoli della Cina continentale, fino a Shanghai, dove i treni ad alta velocità sono stati sospesi.

Ma se le perdite in termini di vite umane nell’isola sembrano incredibilmente limitate – al momento in cui scriviamo i morti accertati sono 9, ma ci sono 880 feriti e più di 130 persone intrappolate – così come i danni agli edifici, le ricadute economiche del sisma potrebbero essere molto importanti, anche se non ci sono ancora stime. Questo a causa del ruolo fondamentale che Taiwan svolge nella produzione di chip avanzati, alla base dei prodotti tecnologici dagli smartphone ai veicoli elettrici. Finora si sa soltanto che Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), il più grande produttore mondiale di chip avanzati per clienti come Apple e Nvidia, ha fermato i macchinari ed evacuato il personale nel nord dell'isola

