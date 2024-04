L'Italia rischia la procedura europea per disavanzo eccessivo

La procedura europea per disavanzo eccessivo era nell’aria. Che arriverà è ora una certezza. È “scontato”, ha annunciato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il livello di indebitamento registrato lo scorso anno è ben oltre il 3% richiesto dai parametri comunitari sia nella vecchia sia nella nuova versione.

Già quando l’Italia ha inviato a Bruxelles il quadro dell’ultima manovra il deficit era al 5,2%, fuori dalle regole europee e pompato dalle ricadute del Superbonus 110% e delle altre agevolazioni edilizie. Con la coda lunga degli incentivi, secondo gli ultimi dati Istat, è schizzato al 7,2%. L’Italia è in buona compagnia. Oltre alla Francia sono una decina i Paesi a rischio procedura. Le cifre aggiornate saranno contenute nel prossimo Def, l’ultimo che sarò presentato al Parlamento. Il documento da varare in primavera andrà infatti in soffitta con le nuove regole di bilancio europe

