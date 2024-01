Senatore Calenda critica Stellantis e gli eredi Agnelli per la de-industrializzazione in Italia

Senatore Calenda, la de-industrializzazione è una delle questioni italiane più gravi. Non crede che si parli troppo poco della responsabilità di alcuni gruppi economici nell’indebolimento della nostra competitività? «Io credo che questo discorso debba riguardare anzitutto Stellantis. Quella di questo gruppo è una storia allucinante. Sia per le dimensioni della vicenda sia per l’omertà della sinistra e del sindacato».

Sta dicendo che l’ex Fiat e gli eredi Agnelli sono uno dei problemi italiani? «Dopo la morte di Sergio Marchionne, John Elkann ha cominciato a vendere le attività, innanzitutto la Magneti Marelli. L’ha ceduta durante il governo Conte a una società giapponese, super-indebitata, di proprietà di un fondo. All’epoca, chiesi al governo d’intervenire bloccando la vendita attraverso il golden power. Ma Conte decise di non farlo». La politica sempre troppo succube degli Agnelli? «Ma certo! All’epoca, Elkann diede assicurazioni sugli stabilimenti e sul lavoro in Itali





