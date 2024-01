Netanyahu annuncia una proposta sugli ostaggi

Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele ''ha una proposta sugli ostaggi''. Il premier israeliano tuttavia ha spiegato di ''non poter dire altro''. Il premier - che ha incontrato alla Knesset alcuni rappresentanti delle famiglie degli ostaggi - ha aggiunto che ''contrariamente a quanto è sostenuto non c'è una proposta sincera da parte di Hamas''. ''Voglio dirlo - ha aggiunto - nella maniera più esplicita, anche perchè ci sono molte notizie non corrette che di sicuro vi causano dolore''.

Un gruppo di familiari degli ostaggi israeliani a Gaza ha fatto irruzione questa mattina nella commissione finanze della Knesset chiedendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti dalla Striscia. Il gruppo fa parte della protesta che da ieri sera si sta svolgendo nei pressi della residenza a Gerusalemme di Netanyahu, del quale contestano la scarsa azione per riportare a casa gli ostaggi"prima che sia troppo tardi". Il gruppo dei manifestanti è stato allontanato dalla commissione che tuttavia ha sospeso i suoi lavor





Israele-Hamas, Netanyahu a Biden: 'Non scenderò a compromessi''Gaza deve essere smilitarizzata e sotto il nostro pieno controllo'

Hamas in guerra, le notizie di oggi | Hamas: «Morti due dei tre ostaggi mostrati domenica». E...

Il calcio e la guerra tra Israele e Hamas

Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas
Il New York Times ha condotto un'indagine che ha rivelato un quadro di violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Una delle vittime, Gal Abdush, è stata violentata e la sua storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne durante gli attacchi.

Israele, dov'era l'esercito durante l'attacco di Hamas, il 7 ottobre?
L'indagine del New York Times svela la disorganizzazione e il fallimento dell'esercito israeliano e la mancanza di un piano per contrastare Hamas

Israele dichiara smantellata struttura militare Hamas nel nord di Gaza
L'annuncio dell'esercito israeliano. Uccisi i capi della strage di Beeri. Pioggia di razzi dal Libano

