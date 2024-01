Il tè kukicha: la nuova bevanda della salute

Il tè kukicha è la nuova bevanda della salute. Una nutrizionista ce ne svela i numerosi benefici Tra coloro che desiderano includere alimenti salutari nella propria dieta quotidiana, i tè sono una delle scelte più popolari.

Noti a tutti, ormai, sono i benefici del tè verde, in particolare della varietà matcha, che, ricca di antiossidanti, aiuta a prevenire la degenerazione delle cellule e quindi l'invecchiamento cutaneo precoce, oltre ad accelerare il metabolismo, contribuendo a bruciare i grassi corporei. Ora, un'altra varietà di tè verde va ad aggiungersi all'elenco delle bevande salutari. Si tratta del tè kukicha, che contiene una quantità di calcio tre volte superiore a quella del latte e offre benefici che vanno da una migliore digestione alla riduzione dello stress. È quasi privo di teina Come il matcha, il kukicha è originario del Giappone





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

“Cala lo spread. Fiducia nel nostro Paese? No, merito di Stati Uniti e Giappone”ANALISI DELL'ECONOMISTA LORETTA NAPOLEONI. Le nostre obbligazioni fanno gola per due motivi: i rendimenti sono alti rispetto a quelli del resto dei paesi occidentali e la caduta dei tassi d’interesse in atto ne fa crescere il valore

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Un film breve ma intenso sul tour giapponese di una scrittriceArriva in sala un film breve ma intenso, semplice e profondo, anche quando gioca con umorismo su stereotipi e luoghi comuni nei confronti di altri paesi e popoli. Èdi Élise Girard, presentato con successo a Venezia alle Giornate degli autori. Protagonista Isabelle Huppert nei panni di una scrittrice che parte per un tour giapponese, invitata dal suo editore. Frasi spesso secche o brevi, che rendono ideale la visione in lingua originale. Silenzi che si alternano a momenti di grande sorpresa. Perché il soprannaturale in Giappone è assolutamente naturale. Il lettore avrà forse notato la curiosa coincidenza di film giapponesi o europei ambientati in Giappone usciti ultimamente nelle sale italiane:In Hamaguchi, e ancora di più in Wenders, tutto si rivela nei dettagli, in piccoli scorci di natura o ambienti architettonici. Entrambe sono opere dalla forte impronta sensoriale, che in Miyazaki si abbina a una fantasia straripante, visionaria

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Pietro Castellitto: una nuova promessa del cinema italianoPietro Castellitto sta già facendo rumore nel mondo del cinema italiano con le sue opere che dividono la critica e il pubblico. Chi è Pietro Castellitto e quali sono le sue qualità e difetti?

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Nuova norma anti-elusiva per il bonus barriere architettonicheCon il decreto milleproroghe all’esame del consiglio dei ministri di domani, sarà inserita una norma anti-elusiva che renderà sarà più difficile accedere al bonus del 75 per cento per abbattere le barriere architettoniche negli edifici.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Una nuova sfida per Oakley con "Future Genesis"Oakley lancia "Future Genesis", una nuova sfida che aggiorna l'estetica e la prospettiva creativa del brand. Il protagonista della saga degli anni Novanta cede il testimone alla giovane figlia Maxine Fearlight.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Zelensky ha una nuova strategia militare per il 2024: la 'difesa attiva'Sapendo di non poter contrattaccare in campo aperto, l'Ucraina fortifica le sue difese e lancia operazioni mirate con droni in territorio russo. Aspettando il …

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »