Russia, assalto a un aereo proveniente da Tel Aviv: “Siamo contro i rifugiati ebrei”

Sessanta persone sono state arrestate e 150 identificate nel Daghestan, regione a maggioranza musulmana in Russia, dopo l'assalto all'aeroporto di Makhachkala: secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria, la folla era in cerca di passeggeri ebrei provenienti da Israele. Le autorità sanitarie locali hanno segnalato 20 feriti, di cui due in condizioni critiche, di cui nove erano agenti di polizia.

Dipendenti della compagnia aerea hanno riportato i passeggeri a bordo mentre la folla si avvicinava agli aerei. L'aeroporto di Makhachkala è stato chiuso e sembra che le rivolte siano state motivate da messaggi su Telegram riguardanti un volo da Tel Aviv con profughi israeliani. Su alcuni cartelli tenuti dai rivoltosi si leggeva: «Siamo contro i rifugiati ebrei».

