Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 30 ottobre: Demir chiede il divorzio a ​Zuleyha, che fa un'enorme scope

Nuovo appuntamento oggi in tv con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 30 ottobre.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi, 30 ottobre: il piccolo Tommy è stato avvelenato, i sospetti cadono su Lara Terra Amara, le anticipazioni del 30 ottobre Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 ottobre 2023 - Zuleyha non è ancora riuscita a scoprirechi sia l'amante del defunto Adnan Yaman senior, la madre di colui che continua ad inviare a Demir delle lettere anonime per infangare il nome del loro padre. Un mistero che è ancora lontano dall'essere risolto.

