Nuovi concorsi in arrivo all'Agenzia delle Entrate

Prove si sono svolte lo scorso novembre - all'Agenzia delle Entrate sono in arrivo altri concorsi. In totale le assunzioni previste sono, si parla della necessità di diverse figure professionali. Tra queste: 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale; 3.

170 funzionari per attività tributaria; 20 funzionari da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta; 50 funzionari ICT; 100 funzionari per logistica e approvvigionamento; 80 funzionari esperti in attività di selezione, formazione e valutazione; 20 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici di supporto alle attività istituzionali. Non è detto che tutti questi concorsi saranno banditi nel 2024.. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, il bando di concorso per 50 funzionari informatici è già stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate-riscossioni e per partecipare alle selezioni pubbliche c'è tempo fino al 24 aprile 202

Agenzia Delle Entrate Concorsi Funzionari Attività Selezioni Pubblico Informatici

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche affitti e mutuiLeggi su Sky TG24 l'articolo Fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche affitti e mutui

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Liquidazione periodica Iva, cambiano importi: Agenzia delle Entrate aggiorna modello LipeLeggi su Sky TG24 l'articolo Liquidazione periodica Iva, cambiano importi: Agenzia delle Entrate aggiorna modello Lipe

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Concorsi pubblici, dall’Inps all’Agenzia delle Entrate oltre 100mila assunzioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorsi pubblici, dall’Inps all’Agenzia delle Entrate oltre 100mila assunzioni

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Fisco, addio code e 320mila controlli in un anno: i piani dell’Agenzia delle EntrateLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, addio code e 320mila controlli in un anno: i piani dell’Agenzia delle Entrate

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Tasse, stretta anti evasione dell’Agenzia delle entrate: 320 mila controlli per recuperare 11 miliardiOltre 65 mila controlli saranno fatti in collaborazione con la Guardia di finanza. Al via il modello 730 'guidato' per dare nuova spinta alle dichiarazioni fiscali precompilate

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Concorso Agenzia delle Entrate, assunzioni a tempo indeterminato per 50 funzionari Ict: requisiti e come fareAAA. Cinquanta funzionari cercansi all'Agenzia delle Entrate. L'ente cerca nuovo personale...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »