Elezione del nuovo presidente di Confindustria

L'elezione sarà il 23 maggio con il voto dell'assemblea dell'associazione degli industriali. La Confindustria guidata da Orsini punterà a essere "centrale, di prospettive, piena di proposte in Italia e in Europa", per "poter dare soluzioni per la crescita delle nostre imprese", ha sottolineato l'imprenditore. Al termine del consiglio generale, Orsini ha detto di augurarsi che la sua Confindustria "vorrà fare sintesi per dare al governo e alla Ue soluzioni per la crescita delle nostre imprese.

Dobbiamo mantenere forte il fatto che siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo bisogno che le nostre imprese crescano ancora di più". E ha sottolineato che che "dopo una campagna impegnativa, una campagna molto complicata, oggi siamo riusciti a ricompattare Confindustria come è giusto che sia, perché deve guardare avanti, alla realtà dell'industria italiana

