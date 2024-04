Investimenti nel Fondo Sanitario Nazionale in crescita ma insufficienti

Dopo la pandemia gli investimenti nel Fondo Sanitario Nazionale sono stati continui e in crescita, ma questo non basta a raggiungere le quote finanziate per i propri ospedali da Germania, Francia e Gran Bretagna per i propri ospedali. Nel corso del 2022 la spesa sanitaria corrente è stata di 131,1 miliardi di euro, quasi 4 miliardi in più rispetto al 2021, 9 se si guarda al 2020.

Nel confronto internazionale, quindi, il bilancio non è dei migliori; se si considera che la spesa pubblica tedesca è di 423 miliardi, mentre quella francese è di 271. Il raffronto, messo in evidenza dalla sulla gestione dei servizi sanitari regionali, sottolinea come 'a parità di potere d’acquisto, la spesa italiana pro capite risulta meno della metà di quella della Germania': intorno ai 2200 euro per il nostro Paese, contro gli oltre 5000 di Berlin

