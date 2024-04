Norme più restrittive per i cani nei boschi e nelle foreste in Francia

"Durante tutto l'anno, i cani devono rimanere sotto la supervisione del loro padrone e non allontanarsi per più di 100 metri. Ma in primavera le norme si inaspriscono", comunica l'Ufficio nazionale delle foreste a tutti i proprietari di cani in Francia. E quelle norme più restrittive prevedono che dal 15 aprile al 30 giugno, nei boschi e nelle foreste, è vietato portare a spasso il cane senza guinzaglio al di fuori dei sentieri forestali.

A tale scopo "è vietato lasciare vagare i cani nei terreni coltivati o incolti, nei prati, nei vigneti, nei frutteti, nei boschi, nonché nelle paludi e negli sulle sponde dei corsi d'acqua, degli stagni e dei laghi". Secondo l'Onf è infatti probabile che i cani interrompano il periodo riproduttivo e la stagione delle nascite di molte specie selvatiche. In caso di mancato rispetto di questa norma, i proprietari rischiano una multa di 750 euro.

