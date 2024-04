La plastica biodegradabile: una conquista ma non priva di danni

La plastica biodegradabile è una grande conquista, ma sebbene come applicazione industriale risalga agli anni '60 ancora oggi si staglia nell'immaginario popolare come qualcosa di risolutivo e magico. "In realtà si intende che il materiale può essere degradato ad opera di microorganismi o batteri e quindi che si produca una mineralizzazione. In pratica le molecole complesse iniziali diventano semplici e si ottiene alla fine del ciclo CO2 e acqua.

"Il ruolo di Biorepack si inserisce proprio in quest'ultimo ambito: all'interno del sistema CONAI, il nostro Consorzio si occupa di erogare ai Comuni e ai soggetti convenzionati le risorse economiche necessarie a coprire i costi di raccolta, trasporto e riciclo delle bioplastiche compostabili. Tali risorse sono garantite dal contributo ambientale obbligatorio pagato dalle imprese della filiera delle bioplastiche consorziate con Biorepack".

Plastica Biodegradabile Danni Ambientali Microorganismi Batteri CO2 Acqua

