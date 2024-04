Honda investe 700 milioni di dollari per hub di produzione di auto elettriche negli Stati Uniti

Sta sorgendo a Marysville, nell'Ohio, il nuovo hub statunitense di Honda destinato alla produzione di vetture elettriche da commercializzare nel Nord America. La Casa nipponica investirà in totale 700 milioni di dollari per la trasformazione e l'ampliamento dell'impianto esistente e per l'adeguamento degli stabilimenti East Liberty Auto Plant e Anna Engine Plant, che lo supporteranno con la produzione di componenti.

L'avvio della produzione di auto elettriche nel Marysville Auto Plant è prevista entro fine 2025. Nel nuovo hub, inoltre, saranno insediati i centri ricerca e sviluppo per il Nord America di auto Ev del Costruttore nipponico, insieme agli uffici di riferimento dei principali partner impegnati in tali progetti.

In questa struttura è stata già pianificata la costruzione del nuovo Suv Honda completamente elettrico e delle versioni per gli Usa della Honda Prologue e della Acura ZDX."La creazione del nostro Hub per vetture elettriche - ha chiarito Bob Nelson, vice presidente esecutivo di American Honda Motor Co.

Honda Auto Elettriche Produzione Investimento Stati Uniti

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Preso Unabomber negli Stati Uniti, sul suo furgone le foto di TrumpPreso l'Unabomber: è un ardente fan di Donald Trump e, come lui, sui social aveva...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Reuters: “La SpaceX di Elon Musk sta costruendo satelliti spia per gli Stati Uniti”I satelliti consentirebbero agli Usa di acquisire rapidamente immagini continue delle attività a terra quasi ovunque nel mondo

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

SpaceX costruisce una rete di satelliti spia per gli Stati UnitiSpaceX di Elon Musk sta costruendo una rete di centinaia di satelliti spia per gli Stati Uniti. La notizia è riportata in esclusiva sul dell’agenzia di stampa Reuters. Nell’articolo si sottolinea che la rete di satelliti rientra in un contratto con il(NRO), un’agenzia di intelligence che gestisce i satelliti spia e che fa parte del Dipartimento della Difesa. L’agenzia di stampa cita cinque fonti anonime. La costruzione della rete di satelliti, secondo la testata britannica, è affidata all’unità aziendale Starshield di SpaceX nell’ambito di un contratto da 1,8 miliardi di dollari. In caso di successo, secondo le fonti, “il programma farebbe progredire in modo significativo la capacità del governo e delle forze armate statunitensi di individuare rapidamente potenziali obiettivi in qualsiasi punto del globo”

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Dalle armi alla gas, dalla green economy all’automotive: così gli Stati Uniti hanno approfittato della…Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi iddio. Un modo di dire che probabilmente rimbomba nelle stanze di Bruxelles. L’economia globale rallenta, i tassi di crescita non sono più quelli di qualche anno fa, così ognuno gioca per conto proprio e a scapito degli altri.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

La giunta militare del Niger ha interrotto la collaborazione militare con gli Stati UnitiÈ un ulteriore segnale dell'allontanamento del paese africano dall'area di influenza occidentale, a favore di relazioni più strette con la Russia

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Le ultime sulle condizioni di Joe Barone: arrivati i figli dagli Stati UnitiJoe Barone, direttore sportivo della Fiorentina, è da ieri ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Gli aggiornamenti

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »