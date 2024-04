Morte di Dora Lagreca: emorragia causa della morte

Dora Lagreca è morta a causa di una forte emorragia causata dalla rottura di un'arteria. Questo è quanto emerso dall'autopsia condotta sul cadavere della 30enne morta in circostanze misteriose dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo del rione Parco Aurora, a Potenza. Unico indagato del caso resta il fidanzato di Dora Antonio Capasso, con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero discusso prima della caduta e si sta cercando di capire se prima ci siano state violenze o se addirittura l'uomo abbia avuto un ruolo attivo nella morte della compagna

Dora Lagreca Morte Emorragia Caduta Fidanzato Indagine Istigazione Al Suicidio

