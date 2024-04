Un incontro inaspettato

Si dice spesso che l'amore ti trova quando meno te lo aspetti. C'è chi usa queste parole per rassicurarsi sul fatto che non c'è bisogno di impegnarsi troppo per cercare un eventuale partner e non serve affidare la fortuna della prossima relazione a un'app di incontri e un algoritmo. Numerose coppie, tuttavia, hanno dato prova della veridicità di questa affermazione e hanno raccontato i loro incontri particolari, così magici che a volte sembra siano estratti di un film o una favola.

Altri, invece, più che romantici sono... inquietanti, come l'episodio di cui è stata protagonista Jocelin e che ha condiviso tramite un video pubblicato su TikTok. Mentre tornava dal lavoro ha incrociato lo sguardo di un poliziotto particolarmente carino e, il giorno dopo, le ha scritto su Instagram per chiederle un appuntament

Amore Incontro Poliziotto Tiktok Instagram

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Una donna si spaccia per avvocato e scrive una finta sentenza per truffare una clienteDiletta Verdini, figlia dell'ex senatore Denis, ha patteggiato un anno di reclusione per tentata truffa e falso. Si era spacciata per avvocato e aveva scritto una finta sentenza per vantarsi con la cliente di aver vinto la causa. La truffa è stata scoperta dalla stessa cliente che ha incaricato un nuovo avvocato.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La Milano-Sanremo è ancora di un belga: vince Jasper Philipsen. Sfortunato Ganna, rimandato PogacarUna volata furiosa, incerta, bellissima ha deciso una Milano-Sanremo corsa a una media record

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Trova una vecchia valigia in cantina, una donna scopre così un tesoro della naturaUna persona ha trovato una vecchia valigia rovinata in cantina e ha avuto la curiosità di aprirla…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Russia, una donna lancia una Molotov in un seggio elettoraleA Yugra. Clima di tensione nel primo giorno delle Presidenziali (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »