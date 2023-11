Lufthansa: 'Ci aspettiamo per inizio anno l'ok dell'Ue su Ita'

Lufthansa, ricavi a 10,3 miliardi (+8%) utile a 1,2 miliardi Il gruppo Lufthansa chiude il terzo trimestre con ricavi in rialzo dell'8% a 10,3 miliardi di euro, segnando il miglior trimestre di sempre in termini di ricavi, un utile netto in crescita a 1,2 miliardi sullo stesso periodo dell'anno scorso (+47%) ed un Ebit rettificato pari a 1,46 miliardi (+31%).

