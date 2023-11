Ita Airways cerca 330 milioni per i nuovi aerei (in attesa di Lufthansa)

Arte, a Torino il mercato si scalda: all’asta un dipinto di Egon Schiele (che punta al milione di euro)Spesa alimentare, costa di più e si compra di meno: lo certifica anche l’Istat

AGENZIA_ANSA: ITA 'confident of positive outcome from EU on Lufthansa'ITA is confident that the European Commission will greenlight the planned merger with German carrier Lufthansa by the end of the year, ITA Director General Andrea Benassi said on Tuesday. © ANSA

AGENZIA_ANSA: A fine settembre debiti scaduti Evergrande per 38,4 miliardiEvergrande, il colosso immobiliare cinese oberato da circa 330 miliardi di dollari di debiti, ha riferito che al 30 settembre vantava un totale di oneri scaduti per 280,8 miliardi di yuan, pari a 38,4 miliardi di dollari. (ANSA)

GOALITALIA: Immobile si riprende la Lazio: dal ballottaggio con Castellanos all'incognita futuro, ora cerca confermeIl capitano biancoceleste decide il match con la Fiorentina e fa 199 in biancoceleste: dalle parole di Sarri al ballottaggio e i record, momento clou.

SOLE24ORE: Lungo i canali di Anversa in cerca della sua anima raffinata ed ecletticaUn weekend nella capitale belga all’insegna dell’arte pittorica e dei nuovi musei cittadini come Port House realizzata dall’archistar Zaha Hadid e i distretti di Het Zuid e di Zurenborg

ADNKRONOS: Russia cerca soldati per la guerra in Ucraina: 'Arruolati per ripagare i debiti'Il caso di una mamma single 'invitata' a unirsi all'esercito di Mosca per estinguere un prestito

