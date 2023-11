Lufthansa, ricavi a 10,3 miliardi (+8%) utile a 1,2 miliardi

"Vorremmo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti del Gruppo Lufthansa per un'estate record: con ricavi e utili più alti mai raggiunti in un'estate - compreso un utile operativo di 1,5 miliardi di euro solo nel terzo trimestre. Tutte le compagnie aeree del nostro gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre," ha commentato l'amministratore delegato Carsten Spohr.

